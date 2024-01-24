Володин поручил выяснить, какими ракетами сбили самолет в Белгородской области

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал выяснить, какими ракетами и из каких зенитно-ракетных комплексов могли сбить самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы...» — сказал парламентарий.

Он также поручил подготовить обращение к США и ФРГ в связи с крушением Ил-76.

Трагедия произошла утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия.

Позже от Минобороны РФ стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле прокомментировали крушение самолета под Белгородом.