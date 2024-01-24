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Второй самолет с пленными ВСУ развернули над Белгородской областью

Картаполов: второй Ил-76 с 80 пленными развернули над Белгородской областью

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RVvoenkor/Telegram

Второй военный самолет Ил-76 с 80 пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули над Белгородской областью. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, его слова привел в Telegram-канале журналист Евгений Попов.

По словам Картаполова, первый самолет в российском регионе сбили тремя ракетами.

Депутат утверждает, что власти Украины знали о готовящемся обмене пленными, их проинформировали, каким образом солдат доставят на родину.

«Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства», — заявил Картаполов в ходе заседания в Государственной думе.

Трагедия произошла утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия.

Позже от Минобороны РФ стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле прокомментировали крушение самолета под Белгородом.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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