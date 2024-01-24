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На борту разбившегося ИЛ-76 было 65 пленных служащих ВСУ

Минобороны РФ: Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области с 65 пленными ВСУ

Самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, перевозил пленных бойцов вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел около 11:00. В данный момент к месту авиакатастрофы направляется комиссия Воздушно-космических сил для выяснения деталей и причин случившегося.

О крушении военного самолета в Белгородской области 24 января сообщили местные жители. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Корочанском районе. Сейчас на месте происшествия работают следователи и спасатели. Сам Гладков также направился в район катастрофы.

В Кремле ситуацию не стали комментировать, сославшись на то, что событие произошло совсем недавно и президенту России еще не доложили о случившемся.

Ранее сообщалось, что пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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