Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает РИА Новости.

По сведениям, имеющимся у военных Южной Кореи, около 7:00 (1:00 мск) 24 января был зафиксирован пуск нескольких крылатых ракет КНДР в сторону Желтого моря.

В Сеуле заявили, что детали происшедшего анализируются разведками Южной Кореи и США.

Южнокорейская армия усилила наблюдение и сообщила о дальнейшем тесном сотрудничестве с американскими военными в наблюдении за активностью Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии.

До этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В начале января Северная Корея несколько дней подряд проводила артиллерийские учения в Желтом море.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.