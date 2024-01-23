В Госдуме призвали наказать виновных в уничтожении гумпомощи бойцам СВО

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала наказать виновных в уничтожении гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО). Сою позицию она высказала в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий отметила, что это в любом случае имущество, если оно пока не было передано российским бойцам, следовательно, оно принадлежало волонтерской организации или было передано конкретными частными лицами. То есть по факту порчи чужого имущества можно возбудить уголовное дело.

Бессараб призвала компетентные органы разобраться в произошедшем, узнать, почему гумпомощь для участников СВО оказалась на свалке, и наказать виновных.

До этого дальнобойщик Александр Закутний рассказал порталу «161.RU», что в городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью обнаружили свалку из гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Ранее Путин поручил поддержать «Комитет семей воинов Отечества».