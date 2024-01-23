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Войска России нанесли удар по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины

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Константин Морозов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что цель удара была достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем отличие ударов по Киеву и Харькову от обстрелов Донецка. Ракетные удары Вооруженных сил России не были ответом на действия украинской армии, поскольку Вооруженные силы Украины атаковали мирное население, а ВС РФ — военные цели.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в городе Донецке, где расположены рынок и торговые ряды. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Ранее в Кремле обвинили Украину в терроризме после ударов по Донецку.

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