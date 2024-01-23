Саперы ВС РФ получат штурмовую технику

Российские саперы получат штурмовую технику до конца 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По данным издания, речь идет об универсальных бронированных инженерных машинах (УБИМ) и принципиально новых машинах инженерной разведки. Они будут способны уничтожать минные поля и укрепления противника.

В оборонном ведомстве пояснили, что УБИМ созданы на базе танка Т-90. Такие образцы уже направляются в российские войска.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что новую технику можно будет использовать для штурма и более эффективно решать боевые задачи.

До этого военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.