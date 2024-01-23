Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саперы ВС РФ получат штурмовую технику

«Известия»: российские саперы получат штурмовую технику

close
100%
РИА Новости

Российские саперы получат штурмовую технику до конца 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По данным издания, речь идет об универсальных бронированных инженерных машинах (УБИМ) и принципиально новых машинах инженерной разведки. Они будут способны уничтожать минные поля и укрепления противника.

В оборонном ведомстве пояснили, что УБИМ созданы на базе танка Т-90. Такие образцы уже направляются в российские войска.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что новую технику можно будет использовать для штурма и более эффективно решать боевые задачи.

До этого военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами