Пушилин: российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк

Российские войска продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе Донецкой народной республики (ДНР), именно оттуда военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк в воскресенье, 21 января. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — сказал он.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины сознательно наносят многочисленные ракетные удары по гражданским объектам и мирным жителям таких городов, как Донецк и Белгород. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

21 января ВСУ нанесли по рынку «Меркурий» в Донецке комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по рынку «по особой схеме».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.