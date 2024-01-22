В Херсоне зафиксировали повреждения на заводе после взрывов

Нна территории завода в подконтрольном Киеву городе Херсоне зафиксировали повреждения после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Он только заявил, что завод находится в Херсоне, но других подробностей не сказал.

Накануне в Херсоне произошли взрывы. На следующий день украинские СМИ также сообщили о взрывах в городе.

В воскресенье о взрывах сообщили в городе Полтава в центральной части Украины. Кроме того, в административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком, произошли два взрыва.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

До этого глава назначенной Киевом городской военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.