Союз ветеранов СВО предложил всем желающим приобрести именной дрон

Всероссийский союз ветеранов спецоперации дал старт проекту «За друзей своих», который предусматривает возможность для всех желающих приобрести именной FPV-дрон. Аппарат будет передан российским бойцам на самых сложных участках фронта, говорится в Telegram-канале союза.

«Вы сможете приобрести именной FPV-дрон, которым наши операторы нанесут удар по противнику на самых горячих участках фронта», – сообщили в Союзе.

В сообщении говорится, что в случае большого количества заявок будет сформирована группа подобных дронов, которая будет направлена бойцам на линию боевого соприкосновения.

Отмечается, что в отличие от обычных беспилотников FPV-дроны почти неуязвимы, они могут работать в любую погоду в самых труднодоступных местах и поражать цели с высокой точностью.

Накануне директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что разрабатываемые в России прорывные технологии в области дронов могут нанести Украине большой ущерб.

Ранее в зоне СВО заметили дроны-камикадзе «Жириновский».