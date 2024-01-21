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В США оценили масштаб потерь ХАМАС после начала войны с Израилем

WSJ: Израиль уничтожил около 30% боевиков ХАМАС после 7 октября

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль уничтожил не менее 20% и не более 30% боевиков ХАМАС после начала войны 7 октября. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты разведки США.

Отмечается, что всего боевое крыло ХАМАС до начала конфликта насчитывало 25-30 тыс. человек. В американском издании подчеркнули, что Израиль очень далек от полного уничтожения всех вооруженных сторонников ХАМАС, при этом движение располагает достаточным количеством боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев.

До этого в ХАМАС сообщили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными и заключенными с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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