Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке

Пентагон: несколько военных США могли пострадать при обстреле базы на западе Ирака

close
100%
Andrew Harnik/AP

В центральном командовании Пентагона заявили, что несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, их обследуют. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что пострадавших военнослужащих обследуют на предмет черепно-мозговых травмы. В ведомстве добавили, что минимум один иракский военный был ранен.

До этого стало известно, что авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу.

Ответственность за эту атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Например, 18 января беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане.

За несколько дней до этого шиитские группировки объявили о нападении на три военные базы США в Ираке и Сирии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами