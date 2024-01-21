В Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке

В центральном командовании Пентагона заявили, что несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, их обследуют. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что пострадавших военнослужащих обследуют на предмет черепно-мозговых травмы. В ведомстве добавили, что минимум один иракский военный был ранен.

До этого стало известно, что авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу.

Ответственность за эту атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Например, 18 января беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане.

За несколько дней до этого шиитские группировки объявили о нападении на три военные базы США в Ираке и Сирии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.