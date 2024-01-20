Бывший дипломат США заявил, что страны НАТО могут послать войска на Украину

Бывший дипломат США Мэтью Брайза заявил, что ряд стран НАТО могут послать свои военные подразделения на Украину, сделав это не под эгидой Североатлантического альянса. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу «Эспресо».

«Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать на Украину свои собственные военные силы и средства», — сказал Брайза.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не стремится к военному столкновению с Российской Федерацией на Украине.

По его словам, если бы Россия атаковала союзника Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу, Вашингтон «защищал бы каждый дюйм НАТО».

До этого аналитик Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен высказал мнение, что Байден может отдать приказ о вводе американских войск на Украину в случае своего переизбрания в 2024 году.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.