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Журналисты объяснили, почему Украине не удается наладить производство оружия

AT: российские удары не позволяют Украине наладить ВПК и накопить оружие

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Mstyslav Chernov/AP

Наладить производство вооружений на своей территории Украине не позволяют российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка средств ПВО. Об этом пишет Asia Times.

В публикации говорится, что украинский оборонный сектор не успел полностью перейти на военные рельсы. В результате этого Киев испытывает сложности с производством достаточного количества боеприпасов для своих войск.

«Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций, большим препятствием останется отсутствие у Украины стратегической глубины», — пишут журналисты.

Также авторы статьи отметили, что российские ракеты и дроны способны поражать военные производственные объекты по всей Украине. Также в статье указывается, что украинские войска испытывают острую нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО) для противодействия таким атакам.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «неминуемо», так как они, даже имея поддержку со стороны Запада, бессильны против военной мощи России.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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