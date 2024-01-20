Немецкий журналист заявил о патовой ситуации на поле боя для ВСУ

Вооруженные силы Украины оказались в патовой ситуации из-за дефицита снарядов и усталости солдат, заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. О состоянии ВСУ он рассказал в эфире телеканала Welt.

Корреспондент отметил, что ему довелось лично побывать в Киеве и встретиться с украинскими военными на фронте. По его словам, для ВСУ ситуация на поле боя «крайне драматичная».

«Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», — подчеркнул Ронцхаймер.

Он добавил, что многие бойцы ВСУ находились в зоне боевых действий в течение последних двух лет и не получали никаких выходных. Из-за этого солдаты начали страдать из-за изнеможения, пояснил журналист.

«В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать», — указал корреспондент.

На этом фоне Ронцхаймер обратил внимание на продвижение Вооруженных сил РФ на линии соприкосновения. Как отметило журналист, российские войска постоянно занимают новые позиции.

Ранее в США спрогнозировали судьбу Украины в случае отказа конгресса согласовать военную помощь.