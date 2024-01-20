Украинский эксперт по дронам высказала опасения насчет новых дронов России

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что разрабатываемые в России прорывные технологии в области дронов могут нанести Украине большой ущерб. Об этом сообщает YouTube-канал украинской журналистки Натальи Мосейчук.

«Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение», — заявила Берлинская.

Эта функция позволяет точнее наводить дрон-камикадзе в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уменьшить нагрузку на оператора. По словам Берлинской, новые дроны сделают традиционные средства РЭБ малоэффективными.

До этого стало известно, что российскими специалистами завершается цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань».

Работа над проектом будет завершена в первом полугодии нынешнего года.

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