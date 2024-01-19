Эстония, Латвия и Литва создадут «линии обороны» на границе с РФ

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с РФ. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства обороны Эстонии.

В пятницу, 19 января, в Риге состоялась встреча глав военных ведомств трех стран. По итогам переговоров стороны подписали договор о создании на своих границах охранной зоны, которая будет состоять из различных укреплений.

Прибалтийские страны, что инициативу нужно реализовать из-за текущей ситуации в сфере безопасности. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что украинский конфликт продемонстрировал необходимость запастись боеприпасами со снаряжением и в то же время установить оборонительные сооружения «с первых метров» на границе республики.

«Мы делаем это для того, чтобы эстонский народ чувствовал себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, у нас будут наготове самые современные разработки», — добавил глава военного ведомства.

16 января командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что намерен уйти в отставку. По его словам, сейчас самое время «сменить лидера» для лучшей подготовки армии к возможным угрозам извне.

Ранее в Эстонии заявили, что у европейских стран есть пять лет на подготовку к угрозе со стороны РФ.