В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что за неделю авиация ВКС и средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу JDAM, 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», 62 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

18 января в ведомстве заявили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотный летательный аппарат.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Московской области, еще один беспилотник был перехвачен под Санкт-Петербургом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.