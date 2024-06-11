Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в июне

Средняя зарплата в России в июне составила 64 820 рублей, что на 37% больше, чем за июнь 2023-го. При этом отечественные работодатели опубликовали 280 тыс. вакансий с зарплатой от 500 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

«На фоне сохраняющейся зарплатной гонки в условиях дефицита кадров и повышенной конкуренции за работников, почти каждая пятая вакансия на hh.ru относится к высокооплачиваемой. Самые щедрые работодатели, которые чаще всего готовы предложить зарплату на уровне полмиллиона рублей, относятся к сфере информационных технологий (50 тыс. вакансий), розничной торговле (28 тыс.), и финансовому сектору (почти 27 тыс.)», — отметили в пресс-службе сервиса.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 85 тыс. вакансий, Санкт-Петербург (23 тыс.) и Московская область, насчитывающая 12 тыс. предложений.

В hh.ru уточнили, что ожидания соискателей по зарплате растут – сегодня россиянин в поиске работе рассчитывает, что ему будут платить в среднем 67 533 рубля, год назад он оценивал свой труд в среднем на уровне 55 тыс. рублей в месяц.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что заработок соцработников оказался вдвое ниже средней зарплаты по России.