Россиянам рассказали, что из продуктов подешевело в магазинах

С 1 по 8 июня 2024 года так называемый Индекс Мишек снизился на 0,1% по сравнению с ростом на 2,3% неделей ранее. То есть инфляция в России начала замедляться. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За прошлую неделю подорожали сливочное масло «Простоквашино» (+17,2%) и черный чай (+1%). Подешевели морковь (-17,8%) и куриные яйца категории С1 (-2%)», — отметил Абрамов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В мае 2024 года Индекс Мишек вырос на 8,7% по сравнению с маем 2023-го. В апреле индекс прибавил 11,2%. То есть годовая инфляция в России начала понемногу снижаться.

Согласно статистике Минэкономразвития, инфляция в России на 3 июня 2024 года составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу на ПМЭФ-2025 вернуть инфляцию к целевым 4%. Банку России не удается достичь этого показателя последние четыре года.

Ранее экономист предрек подорожание продуктов питания в июле.