Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Иране испытали систему ПВО малой дальности

Аэрокосмические силы КСИР Ирана успешно испытали систему ПВО малой дальности

close
100%
Vahid Salemi/AP

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана успешно испытали систему противовоздушной системы (ПВО) малой дальности. Об этом заявил официальный представитель учений второй бригадный генерал Аббас Фараджпур, слова которого приводит агентство IRNA.

«Системы ПВО малой дальности и низкой высоты «9-е дея» успешно перехватили и уничтожили цели, которые были заданы единой сетью противовоздушной обороны страны в ходе совместных специализированных военных учений ПВО «Защитники неба Родины», — сказал Фараджпур.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявлял, что он обеспокоен недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном. Он призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

До этого газета New York Times писала, что ракетный потенциал Ирана, который Исламская Республика показала во время недавних ударов, заставил страны Запада задуматься о своей обороне.

Ранее стало известно о роли Египта в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами