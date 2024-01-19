В Иране испытали систему ПВО малой дальности

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана успешно испытали систему противовоздушной системы (ПВО) малой дальности. Об этом заявил официальный представитель учений второй бригадный генерал Аббас Фараджпур, слова которого приводит агентство IRNA.

«Системы ПВО малой дальности и низкой высоты «9-е дея» успешно перехватили и уничтожили цели, которые были заданы единой сетью противовоздушной обороны страны в ходе совместных специализированных военных учений ПВО «Защитники неба Родины», — сказал Фараджпур.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявлял, что он обеспокоен недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном. Он призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

До этого газета New York Times писала, что ракетный потенциал Ирана, который Исламская Республика показала во время недавних ударов, заставил страны Запада задуматься о своей обороне.

Ранее стало известно о роли Египта в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.