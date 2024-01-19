Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне не в курсе, когда Остин вернется на рабочее место

В Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения Остина к очной работе

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

В Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина к очной работе после выписки из госпиталя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

«У меня нет конкретной даты, когда он вернется в Пентагон. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и я уверена, что он хочет вернуться как можно скорее», — заявила Сингх.

Также представитель американского оборонного ведомства не смогла сообщить, когда Остин сможет появиться и выступить в конгрессе, но добавила, что Пентагон остается на связи с законодателями по этому вопросу.

1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Позже стало известно, что Остину диагностировали рак простаты и провели операцию.

До этого стало известно, что шефу Пентагона «незаметно» вызывали скорую помощь.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами