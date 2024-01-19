В Пентагоне не в курсе, когда Остин вернется на рабочее место

В Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина к очной работе после выписки из госпиталя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

«У меня нет конкретной даты, когда он вернется в Пентагон. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и я уверена, что он хочет вернуться как можно скорее», — заявила Сингх.

Также представитель американского оборонного ведомства не смогла сообщить, когда Остин сможет появиться и выступить в конгрессе, но добавила, что Пентагон остается на связи с законодателями по этому вопросу.

1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Позже стало известно, что Остину диагностировали рак простаты и провели операцию.

До этого стало известно, что шефу Пентагона «незаметно» вызывали скорую помощь.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.