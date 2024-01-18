Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, село удалось взять в результате успешных активных действий подразделений «Южной» группировки войск.

В Минобороны также указали, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики.

17 января оборонное ведомство сообщало, что за сутки российские военнослужащие отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

До этого подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке артиллеристов отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Некоторое время назад военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины показали свою неэффективность на Донецком направлении.

Ранее Пушилин заявил о необходимости отодвигать ВСУ на должное расстояние от ДНР.