Пакистан нанес удары по территории Ирана

Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти провинции Систан и Белуджистан заявили, что звуки взрывов раздались в нескольких районах области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории»

В министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили удары Ирана по территории страны. После случившегося пакистанская сторона отозвала своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.