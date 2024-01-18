Военнослужащие группировки войск «Центр» в контрбатарейной борьбе обнаружили и поразили более 40 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

«Вскрыто и подавлено более 40 расчетов полевой артиллерии противника», – сказал военный.

Он также отметил, что российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. По словам Савчука, потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

До этого глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина приобрела еще шесть самоходных гаубиц французского производства CAESAR.

17 января Минобороны РФ сообщило об отражении на Краснолиманском направлении трех атак Вооруженных сил Украины.

Ранее в Белом доме заявили об истощении запасов ряда вооружений у ВСУ.