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В Пентагоне заявили, что хуситы сохранили некоторые возможности для нападений

Пресс-секретарь Петагона Райдер: хуситы сохранили возможности для нападений

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Khaled Abdullah/Reuters

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что движение йеменских хуситов «Ансар Алла» сохраняет некоторые возможности для продолжения атак после американских и британских ударов по их объектам на территории Йемена. Об этом со ссылкой на вступление чиновника перед журналистами сообщает ТАСС.

По словам Райдера, хуситы, очевидно, сохранили некоторые свои военные возможности. Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что США нанесли удары более 150 снарядами по 16 объектам «Ансар Алла» в Йемене.

Чиновник отметил, что Вашингтон и его союзники продолжат работу по сдерживанию хуситов.

Ранее представитель военного крыла мятежного движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что был нанесен ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.

До этого США снова внесли мятежное движение «Ансар Алла», хуситов из Йемена, в список террористических организаций.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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