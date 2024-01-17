В Израиле считают высоковероятной войну с «Хезболлой» в Ливане

Глава генерального штаба Израиля Герци Халеви заявил, что вероятность войны на севере против радикального движения «Хезболла» значительно выросла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Я не знаю, когда будет война на севере, но могу сказать, что вероятность того, что она произойдет в ближайшие месяцы, намного выше, чем была в прошлом», — утверждает Халеви.

Движение и партия «Хезболла» контролируют территории на юге Ливана в приграничной зоне с Израилем. Между сторонами, начиная с войны в секторе Газа продолжаются перестрелки на границе и взаимные удары по территории. «Хезболла» поддерживает ХАМАС в конфликте с Израилем.

До этого глава Северного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ори Гордин сообщил о беспрецедентной готовности вооруженных сил страны к эскалации с ливанским шиитским движением «Хезболла».

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.