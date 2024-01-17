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Избежавший смертной казни британский наемник вновь оказался в зоне СВО

Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Аслин снова объявился в зоне СВО

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Reuters/ITV

Британский наемник Эйден Аслин, которого вернули в родную страну по обмену пленными, снова оказался в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание MK.ru.

Аслин попал в плен около Мариуполя, его приговорили к смертной казни в ДНР, однако в рамках обмена пленными в ноябре 2022 года его вернули на родину. Вместе с ним освободили еще четверых британцев, двух марокканцев, шведа, хорвата, а также еще около 200 украинских солдат.

Однако британец чуть ли не сразу после возвращения на родину заявил, что собирается вернуться, и в конце 2023-го снова приехал на Украину.

Британец опубликовал видео, которое снял под Авдеевкой. Город сейчас находится на временно оккупированной территории ДНР, за него российские военные ведут бои.

До этого отставной капитан первого ранга Военно-морских сил (ВМС) США Гарри Табах заявил, что Украина может не рассчитывать на помощь со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в ЕС рассказали о единственном варианте переговоров Украины и России.

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Операция на Украине
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