Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал провальной идею победы над Россией. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению американского полковника, невозможно создать «на коленке» армию, способную победить Россию.

«Это абсурд. У этого никогда не было шансов на успех», — поделился Макгрегор.

Он добавил, что сторонники победы над РФ никогда этого не признают.

До этого Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успевают восполнять потери, так как многие украинцы уклоняются от военной службы.

По его словам, миллионы граждан Украины уехали из страны, а другие — живут «в нищете и отчаянии».

Макгрегор также говорил, что Украине как государству пришел конец. Он отметил, что развитие конфликта привело к крайне негативным для Украины последствиям: страну покинули миллионы граждан, рождаемость резко упала, а вооруженные силы несут большие потери.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.