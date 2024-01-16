В США допустили применение ядерного оружия на территории Украины

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн считает, что США могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его мнению, люди в Вашингтоне являются «сумасшедшими по определению». Макговерн считает, что они заинтересованы в том, чтобы не проиграть на Украине и в выборах, не потерять свободу, не попасть в тюрьму.

Он предположил, что для этого Вашингтон может использовать мини-ядерную бомбу, ее мощность составляет десятую часть от того, что сбросили на Хиросиму.

Макговерн также предположил, что в случае поражения ВСУ президент США Джо Байден проиграет на грядущих выборах.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки уничтожить пусковые установки в России западными ракетами считаются основанием для использования ядерного оружия.

Он отметил, что на Украине сочли лучшим методом борьбы с РФ уничтожение переданными западными партнерами ракетами большой дальности пусковых установок «по всей территории России».

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