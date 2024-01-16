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Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану

КСИР впервые нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

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Shutterstock

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар пришелся по пакистанской провинции Белуджистан, граничащей с Ираном.

Отмечается, что это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Белый дом назвал атаку Ирана на административный центр Иракского Курдистана город Эрбиль «безрассудной» и «неточной».

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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