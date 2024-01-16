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В Минобороны РФ заявили, что ВСУ в первоначальном виде были уничтожены в 2022 году

Советник Шойгу Ильницкий: ВСУ в первоначальном виде уничтожили к маю 2022 года

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины в том состоянии, в котором они находилась в феврале 2022 года, были уничтожены к маю-июню того же года, после чего Киев начал собирать вооружение у других стран. Об этом заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, в настоящее время не существует прежней украинской армии, и количественно, и качественно — по вооружению, а после июня 2022 года начался «второй этап», ВСУ начали собирать современное вооружение и подготовили около 150 тысяч военных специалистов.

При этом Ильницкий добавил, что в процессе отражения контрнаступления Украины, начавшегося в июне прошло года, собранные вооружение и войска были ликвидированы.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось в июне 2023 года, а спустя три месяца президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «контрнаступ не то что буксует, это провал».

В этом же интервью Ильницкий заявил, что Россия в ходе специальной военной операции занимается демилитаризацией не только Украины, но и всех стран – членов НАТО.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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