Жители поврежденных домов в Воронеже отказались от размещения в школе

Жильцы поврежденных от атаки украинских беспилотников домов в Воронеже не остались в пункте временного размещения (ПВР) в школе №84, а поехали к родственникам. Об этом сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Сергей Горлов.

По его словам, пострадавшие жители зарегистрировались в школе, им предложили размещение, но они отказались, потому что у них есть возможность пожить у родственников.

Директор добавил, что сама школа не пострадала. Занятия с учащимися начались, как обычно, в 8:00 и идут без изменений.

В ночь на 16 января над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. В результате инцидента произошло возгорание на балконе в многоквартирном доме, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

При атаке дронов на город пострадала 10-летняя девочка. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков, однако ее жизни ничего не угрожает.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.