Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители поврежденных домов в Воронеже отказались от размещения в школе

Жители пострадавших при атаке дронов домов в Воронеже разместились у родных

close
100%
«360tv»/«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-каналы «360tv»/«Baza»

Жильцы поврежденных от атаки украинских беспилотников домов в Воронеже не остались в пункте временного размещения (ПВР) в школе №84, а поехали к родственникам. Об этом сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Сергей Горлов.

По его словам, пострадавшие жители зарегистрировались в школе, им предложили размещение, но они отказались, потому что у них есть возможность пожить у родственников.

Директор добавил, что сама школа не пострадала. Занятия с учащимися начались, как обычно, в 8:00 и идут без изменений.

В ночь на 16 января над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. В результате инцидента произошло возгорание на балконе в многоквартирном доме, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

При атаке дронов на город пострадала 10-летняя девочка. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков, однако ее жизни ничего не угрожает.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.

Все новости на тему:
Удары по Воронежу
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами