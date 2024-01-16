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В Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО

Советник Шойгу Ильницкий: РФ в ходе СВО демилитаризует как Украину, так и НАТО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия в ходе специальной военной операции занимается демилитаризацией не только Украины, но и всех стран – членов НАТО. Такое мнение высказал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу «Международная жизнь».

«Не лишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», — сказал военный.

По его словам, сейчас есть понимание того, что, несмотря на обещания США и их союзников по НАТО обеспечить Украине производство от миллиона до трех миллионов снарядов в год, они на эту цифру не вышли, поскольку разрушены производство, цепочки, поставки оружия.

Ильницкий добавил, что промышленность стран НАТО не может произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России. Российское военное ведомство, указал советник, уже на этапе принятия решения о производстве вооружений имеет понимание того, где они будут произведены и какими преимуществами будут обладать, когда поступят на фронт.

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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Операция на Украине
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