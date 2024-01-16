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В Крыму оценили идею нейтрального флота в Черном море

В Крыму раскритиковали идею нейтрального флота в Черном море

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает чушью идею нейтрального военного флота в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта идея — банальная чушь со стороны наших «партнеров» в кавычках и самое глупое вмешательство в дела и интересы Российской Федерации», — заявил Гемпель.

Он добавил, что никакие вопросы по Черному морю не могут решаться без участия России. Гемпель отметил, что захватнические планы и амбиции Запада насчет Черного моря известны России, поэтому в черноморской акватории не будет присутствовать флот нечерноморских стран.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя инициативу о создании нейтрального флота в регионе, заявил, что любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор.

Ранее Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.

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