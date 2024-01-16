Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен солдат ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сдались в плен на Запорожском направлении в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ.

На распространенных кадрах видно, как украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем военных сил РФ.

Украинский военнослужащий Александр Яковлев рассказал, что начался обстрел со стороны российский сил, он и его сослуживцы легли в яму, находились там минут 20, после чего вышли на поле и сдались в плен. По его словам, поля заминированы, поэтому убежать невозможно.

Яковлев также поделился, что если ему удастся вернуться домой по обмену пленными, то скорее всего его снова отправят воевать на передний край. Этому мужчина предпочел тюремный срок.

На прошлой неделе сообщалось, что российский боец с позывным «Бабка» рассказал подробности, как ему удалось выжить вместе с военнослужащим ВСУ. Солдат пояснил, что во время штурма получил ранение. Он смог доползти до блиндажа, где скрывался тяжелораненый украинский военный. Вместе мужчины старались выжить.

Ранее в Москве назвали условие переговоров по конфликту на Украине.