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Шефа Пентагона выписали из больницы

Пентагон: министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает Reuters.

В военном ведомстве рассказали, что Остин будет выполнять свои обязанности дистанционно, прежде чем вернется в Пентагон на полную занятость.

9 января стало известно, что министру обороны США Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

10 января сообщалось, что президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации Остина. Министр обороны не стал информировать руководство и общественность о своем состоянии.

11 января газета The Wall Street Journal сообщила, что заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс без ведома Байдена управляла оборонным ведомством в течение четырех дней, находясь в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико.

12 января стало известно, что Остин командовал ударами по хуситам в Йемене из госпиталя, используя защищенные средства связи.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.

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