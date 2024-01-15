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Шиитские группировки объявили о нападении на три военные базы США в Ираке и Сирии

Иракские шиитские группировки заявили об ударах по трем военным базам США

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John Moore/AP

Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии. Об этом, ссылаясь на принадлежащий им Telegram-канал, сообщает РИА Новости.

В заявлении указывается, что в ответ на «развязанный сионистами геноцид» в Газе бойцы «Исламского сопротивления в Ираке», используя ракеты и беспилотные летательные аппараты, нанесли удары по трем военным базам в Ираке и Сирии. Были атакованы база в международном аэропорту Эрбиля, база Хараб аль-Жейль на северо-востоке Сирии и база на месторождении «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Шиитские группировки подчеркнули, что и далее продолжат нападения на расположенные в регионе американские военные объекты.

Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку при администрации Дональда Трампа Майкл Малрой призвал Пентагон готовиться к расширению боевых действий на Ближнем Востоке на фоне операции против хуситов.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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