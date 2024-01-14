Израиль нанес удары по двум городам в секторе Газа

Израильская армия нанесла удар по центральной части сектора Газа, по городу Дейр-эль-Балах. Об этом сообщает Al Jazeera

Отмечается, что ЦАХАЛ также атаковали жилой дом в Рафахе, который расположен на юге Газы. Есть пострадавшие, но их число не сообщается

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве. По его словам, сейчас Израиль рассматривает несколько способов выполнить данную задачу.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что израильская армия проведет операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.