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Российские войска за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что за прошедшие сутки российские войска поразили 107 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131 районе», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ с 6 по 12 января потеряли более 585 военнослужащих на Купянском направлении.

12 января Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли на Краснолиманском направлении до 995 военных и 35 единиц техники.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по пунктам дислокации сил ВСУ, которые состоят из иностранцев.

Оборонное ведомство также сообщало, что с 6 по 12 января ВС РФ нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийских систем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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