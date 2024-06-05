Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717584802
Размер текста
А
А
А

Премиальный внедорожник Aurus Komendant попал в ДТП в Санкт-Петербурге

В Петербурге женщина протаранила премиальный внедорожник Aurus Komendant

close
100%
«Mash на Мойке»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Авария с премиальным российским автомобилем Aurus Komendant произошла накануне ПМЭФа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Девушка на Mitsubishi не выдержала дистанцию и влетела в представительское авто у Апраксиного двора на Садовой. По словам очевидцев, Aurus за 46 млн рублей в ДТП визуально не пострадал. По нашей информации, машина была арендована в автосалоне «Панавто» в Балашихе — за рулем сидел нанятый водитель», — говорится в сообщении.

У Mitsubishi ASX смята передняя часть. Инспекторы ГАИ оформили протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию из соцсетей, в которых появились сообщения об инциденте в Москве. Утверждается, что таксист сначала резко негативно высказался в отношении россиян, а потом остановился и заставил их покинуть машину.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина ударил ножом пассажира автобуса из-за замечания.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами