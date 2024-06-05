Премиальный внедорожник Aurus Komendant попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Авария с премиальным российским автомобилем Aurus Komendant произошла накануне ПМЭФа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Девушка на Mitsubishi не выдержала дистанцию и влетела в представительское авто у Апраксиного двора на Садовой. По словам очевидцев, Aurus за 46 млн рублей в ДТП визуально не пострадал. По нашей информации, машина была арендована в автосалоне «Панавто» в Балашихе — за рулем сидел нанятый водитель», — говорится в сообщении.

У Mitsubishi ASX смята передняя часть. Инспекторы ГАИ оформили протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию из соцсетей, в которых появились сообщения об инциденте в Москве. Утверждается, что таксист сначала резко негативно высказался в отношении россиян, а потом остановился и заставил их покинуть машину.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина ударил ножом пассажира автобуса из-за замечания.