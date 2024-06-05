Неизвестные напали на жену бывшего директора СЗИУ РАНХиГС

В Комарово двое в масках напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, нападение произошло 5 июня около полудня на даче Шамаховых. У женщины зафиксировали проникающие ранения, ее госпитализировали.

До этого в Уфе мужчина с ножом напал на пассажира в автобусе. Отмечается, что причиной поножовщины стало замечание, которое пассажир сделал мужчине. Он попросил потише говорить по телефону. В ответ злоумышленник всадил пассажиру нож в ногу и сбежал. Его ищет полиция.

Также сообщалось, что в Хакасии мужчина напал на полицейского и выстрелил ему в живот. Житель Черногорска разгуливал по улице голым. 41-летний мужчина в неадекватном состоянии попытался дать отпор полицейским.

Ранее в Москве неизвестный выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба.