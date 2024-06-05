Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717585003
Размер текста
А
А
А

Надежда Ангарская рассказала об абьюзе в браке с иорданцем: «Вечное чувство вины»

Юмористка Надежда Ангарская чувствовала себя виноватой из-за заработка в браке

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Юмористка Надежда Ангарская рассказала, как прошла через абьюз в браке с иорданцем Раедом Бани. Об этом пишет «СтарХит».

«Была ревность, был абьюз. Я не признавалась себе в этом, говорила, что это не про меня. Но это про меня. Я долго терпела. И когда последняя капля переполнила этот сосуд терпения, я очень быстро изменила свое мнение. Он постоянно помещал меня в ситуацию, когда я во всем виновата», — отметила Ангарская.

По словам артистки, ее супруг не работал, но она ощущала постоянное чувство вины из-за необходимости уезжать на заработки и оставлять семью без внимания. Ангарская призналась, что кардинально изменила свое мнение насчет супруга, когда тот разбил лобовое стекло ее автомобиля. К тому же, добавила юмористка, ее то и дело мучила ревность к Раеду Бани.

В 2014 году звезда забеременела от иорданца Раеда Бани и в сентябре 2015 года родила первенца, которого назвала Давидом. Через четыре года артистка развелась с отцом ребенка. Она говорила в интервью, что мужчина превратился в тирана, и Ангарская решила уйти от него, хотя очень сильно любила.

Ранее Нюша рассказала, с кем останутся дети после развода с Сивовым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами