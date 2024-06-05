Надежда Ангарская рассказала об абьюзе в браке с иорданцем: «Вечное чувство вины»

Юмористка Надежда Ангарская рассказала, как прошла через абьюз в браке с иорданцем Раедом Бани. Об этом пишет «СтарХит».

«Была ревность, был абьюз. Я не признавалась себе в этом, говорила, что это не про меня. Но это про меня. Я долго терпела. И когда последняя капля переполнила этот сосуд терпения, я очень быстро изменила свое мнение. Он постоянно помещал меня в ситуацию, когда я во всем виновата», — отметила Ангарская.

По словам артистки, ее супруг не работал, но она ощущала постоянное чувство вины из-за необходимости уезжать на заработки и оставлять семью без внимания. Ангарская призналась, что кардинально изменила свое мнение насчет супруга, когда тот разбил лобовое стекло ее автомобиля. К тому же, добавила юмористка, ее то и дело мучила ревность к Раеду Бани.

В 2014 году звезда забеременела от иорданца Раеда Бани и в сентябре 2015 года родила первенца, которого назвала Давидом. Через четыре года артистка развелась с отцом ребенка. Она говорила в интервью, что мужчина превратился в тирана, и Ангарская решила уйти от него, хотя очень сильно любила.

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