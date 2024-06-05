В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram.

«5 июня т.г. около 12.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого МЧС Белгородской области сообщил, что под обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе. Жителей призвали спуститься в укрытие.

Вечером 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных служебного автобуса, в котором ехали сотрудники сельскохозяйственного предприятия.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.