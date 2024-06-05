В Геленджике арестовали туристов, заснувших пьяными у Вечного огня

В Геленджике отправили под арест двух гостей города, которые заснули пьяными у Вечного огня. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчин, спящих у мемориала «Вечный огонь», сфотографировали случайные прохожие. Фото распространилось в соцсетях, после чего нарушителей задержали. На них составили протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

По данным полиции, мужчины 33 и 40 лет приехали на юг из Свердловской области, 3 июня они распивали вместе спиртное, а затем уснули около мемориала. Задержанные извинились за ночевку в не предназначенном для этого месте и пообещали, что такого больше не повторится.

«Оба судом признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток каждому», — рассказали в пресс-службе краевых судов.

Ранее пьяная россиянка забралась на главную елку Геленджика и попала на видео.