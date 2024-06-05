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Названо имя первого участника русского сезона «Последнего героя» с Бородиной

Пацанка Кристина Захарова примет участие в шоу «Последний герой. Русский сезон»

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bolsheshyma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первым участником шоу «Последний герой. Русский сезон» станет участница шоу «Пацанки» Кристина Захарова. Об этом сообщает «СтарХит».

«Мы решили сделать новый сезон в России, потому что зрители очень долго нас об этом просили. И мы их услышали — время пришло! Мне кажется, что участникам будет еще сложнее, потому что земля хоть и родная, но тут и медведь может прийти, и комары могут закусать, и еды может не хватить, и погода может быть не такой приятной, как в Таиланде», — заявил продюсер шоу Константин Обухов.

Впервые за всю историю проекта съемки пройдут в России. Местом действия станет берег Телецкого озера, расположенного в Республике Алтай. Озеро располагается в горной местности, на высоте 434 метра над уровнем моря, что будет создавать отдельные сложности для участников шоу.

По правилам программы, участники разделятся на племена и будут соревноваться за различные привилегии. Герои шоу будут постепенно избавляться от самых слабых конкурсантов посредством тайного голосования. Телеведущей проекта стала Ксения Бородина.

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