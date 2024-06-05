Появились подробности об атаке на посольство США в Ливане

На посольство США в Бейруте напали четыре боевика, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Это выяснили силы безопасности Ливана, передает телеканал Sky News Arabia.

О нападении на американскую дипмиссию ранее сообщило агентство Reuters.

По данным Sky News Arabia, один из боевиков находился за рулем пикапа, доставившего боевиков в бейрутский пригород Авкар. Другого ликвидировали, когда он открыл огонь по территории диппредставительства. Еще одного террориста правоохранители ранили и задержали, после чего доставили в больницу для оказания помощи.

Предположительно, один террорист скрылся с места преступления. Ливанские военные оцепили район посольства США и ведут поиски боевика в Авкаре. Проводится проверка машин на северной автостраде в Триполи.

В последнее месяцы посольства США на Ближнем Востоке неоднократно подвергались обстрелам или провокациям. В частности, 8 декабря 2023 года окрестности американского посольства в особо охраняемой «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде подверглись ракетному обстрелу.

20 сентября выстрелы прозвучали у здания американской дипмиссии в Ливане. В дальнейшем Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Раннее сообщалось, что сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов.