Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717584403
Размер текста
А
А
А

Появились подробности об атаке на посольство США в Ливане

SKA: в нападении на посольство США в Бейруте участвовали четыре террориста ИГ

close
100%
U.S. Embassy Beirut

На посольство США в Бейруте напали четыре боевика, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Это выяснили силы безопасности Ливана, передает телеканал Sky News Arabia.

О нападении на американскую дипмиссию ранее сообщило агентство Reuters.

По данным Sky News Arabia, один из боевиков находился за рулем пикапа, доставившего боевиков в бейрутский пригород Авкар. Другого ликвидировали, когда он открыл огонь по территории диппредставительства. Еще одного террориста правоохранители ранили и задержали, после чего доставили в больницу для оказания помощи.

Предположительно, один террорист скрылся с места преступления. Ливанские военные оцепили район посольства США и ведут поиски боевика в Авкаре. Проводится проверка машин на северной автостраде в Триполи.

В последнее месяцы посольства США на Ближнем Востоке неоднократно подвергались обстрелам или провокациям. В частности, 8 декабря 2023 года окрестности американского посольства в особо охраняемой «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде подверглись ракетному обстрелу.

20 сентября выстрелы прозвучали у здания американской дипмиссии в Ливане. В дальнейшем Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Раннее сообщалось, что сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами