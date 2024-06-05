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В США раскрыли, какие действия Украины приближают мир к ядерной катастрофе

RS: удары ВСУ по стратегическим РЛС России приближают мир к ядерной катастрофе

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Inna Varenytsia/Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по стратегическим радиолокационным станциям (РЛС) России не несут какой-либо выгоды на поле боя, однако увеличивают риск ядерной катастрофы. Об этом пишет профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол для Responsible Statecraft.

«Самое тупое, что может сделать Украина, — это бить дронами по российским стратегическим РЛС», — констатирует автор.

По его словам, Россия якобы не располагает надежной спутниковой системой предупреждения о пусках ракет, поэтому вывод из строя стратегических РЛС может привести к ситуации, когда командование ВС РФ в условиях дефицита времени и информации может «случайно уничтожить США и Западную Европу».

Чтобы избежать подобного развития событий, Постол предложил передать России ряд американских технологий для создания спутниковой системы предупреждения. Это никак не раскроет военные секреты США, но устранит опасность для человеческой цивилизации, говорится в тексте.

До этого газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты обеспокоены попытками Украины атаковать российские системы раннего предупреждения о ядерном нападении.

Ранее ВСУ начали применять американские ракеты по объектам на территории России.

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