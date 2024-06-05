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Крупнейший крымский банк перейдет под бренд ВТБ

Костин: крупнейший в Крыму банк РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

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Depositphotos

ВТБ планирует перевести под свой бренд крупнейший крымский банк РНКБ (Российский национальный коммерческий банк). Об этом сообщил накануне ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной «дочки» группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», – заявил Костин.

4 июня глава банка сообщил, что ВТБ в 2024 году планирует открыть свои офисы на территории новых регионов России — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР соответственно).

В конце мая ВТБ запустил основной этап интеграции розничных клиентов банка «Открытие».

До этого Костин заявил, что любой иностранный актив, выставленный на продажу в России из-за ухода зарубежных компаний, вызывает ажиотажный спрос.

Ранее в ВТБ не увидели причин для повышения ключевой ставки.

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