Украинцам рассказали, как получить отсрочку от мобилизации

В Ивано-Франковской области Украины предложили местным жителям строить фортификационные сооружения в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации издания, украинцам предлагают подобную работу в обмен на отсрочку от мобилизации. Предполагается, что оплата работы будет составлять 20 тысяч гривен (46 тысяч рублей), работники будут обеспечены жильем и питанием.

Отмечается, что работникам будет предоставлена отсрочка от мобилизации на период строительства. Всего требуется 300 человек.

До этого представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук говорил, что кабмин страны принял решение выделить около 2,5 миллиарда гривен, или $65,7 миллиона долларов, на укрепление обороноспособности.

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