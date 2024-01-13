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Украинцам рассказали, как получить отсрочку от мобилизации

Украинцам предложили отсрочку от мобилизации за строительство фортификаций в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Ивано-Франковской области Украины предложили местным жителям строить фортификационные сооружения в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации издания, украинцам предлагают подобную работу в обмен на отсрочку от мобилизации. Предполагается, что оплата работы будет составлять 20 тысяч гривен (46 тысяч рублей), работники будут обеспечены жильем и питанием.

Отмечается, что работникам будет предоставлена отсрочка от мобилизации на период строительства. Всего требуется 300 человек.

До этого представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук говорил, что кабмин страны принял решение выделить около 2,5 миллиарда гривен, или $65,7 миллиона долларов, на укрепление обороноспособности.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что множество украинских новобранцев были отправлены на фронт без должной подготовки.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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